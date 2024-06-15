СМИ нашли в соглашении Украины и США «лазейку для Трампа»

Соглашения о безопасности между Киевом и Вашингтоном содержит пункт, согласно которому США могут из него выйти в одностороннем порядке, сообщают «Известия» со ссылкой на The New York Times.

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Издание называет его «лазейкой для Трампа», так как этот пункт документа вызывает у Владимира Зеленского наибольшее беспокойство. Мелким шрифтом в соглашении о безопасности, которое стороны подписали, прописан подпункт: «Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам», которое «вступит в силу через шесть месяцев».

Зачем Украине и США соглашение о безопасности и удастся ли уберечь его от Трампа

Этот подпункт в соглашении — лазейка, которую экс-президент США Дональд Трамп использовал в ядерном соглашении с Ираном и от которого отказался в 2018 году. Трамп не скрывает своего желания избавить страну от огромной финансовой обузы в виде Украины и скептического отношения к американской поддержке украинского конфликта и регулярно заявляет о своей способности завершить его за сутки.

В статье говорится, что кредит в $50 млрд, если он будет выдан в 2024 году, будущему президенту США будет труднее отменить. Эти средства придут как раз вовремя: бюджетная ситуация Украины настолько ужасна, что она была вынуждена продать некоторые государственные активы.

13 соглашение о безопасности сроком на 10 лет было подписано между США и Украиной. Предполагается, что в случае угрозы высокопоставленные лица из Вашингтона и Киева должны встретиться в течение суток, чтобы обсудить меры реагирования и определить дополнительные потребности для украинской обороны.