Трамп объяснил прибытие кораблей ВМФ РФ в порт Гаваны слабостью Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что прибытие в порт Гаваны кораблей Военно-морского флота РФ стало возможно из-за слабости нынешнего амкриканского лидера Джо Байдена.

© РИА Новости / Василий Батанов

"Теперь у нас есть российские военные корабли и атомные подводные лодки, окружающие Кубу в 60 милях от побережья Флориды <...>, и это только потому, что слабость Байдена подвергает нас серьезной опасности. [Президент России Владимир] Путин его не уважает. Ни один иностранный лидер не испытывает к нему уважения", - сказал Трамп в пятницу, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.



Экс-президент также отметил, что Байден "хорош только в обмане и дезинформации".

Минобороны России сообщило 12 июня, что корабли ВМФ РФ завершили учения по применению высокоточного оружия и прибыли в порт Гаваны. В состав отряда вошли фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", атомный подводный ракетный крейсер "Казань", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Николай Чикер".

Как ранее подчеркнули в Министерстве Революционных вооруженных сил Кубы, ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их заход в порт не представляет угрозы для региона.