Россия и Египет провели военно-морские учения в Средиземном море

В Средиземном море прошли российско-египетские военно-морские учения, сообщили в Минобороны РФ. Ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» провели совместные манёвры с египетским фрегатом «Аль-Кадир». Учения проходили в формате PASSEX — их участники отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов. Эксперты отмечают, что Россия является востребованным и актуальным партнёром в сфере обеспечения безопасности для многих стран.

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Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Египта провели совместные учения в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ.

«Ранее отряд российских кораблей в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» покинул порт Александрия, где находился с деловым заходом. Совместное учение отряда российских боевых кораблей с ВМС Египта стало очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества», — уточнили в ведомстве.



Там добавили, что Военно-морские силы Египта на манёврах представлял фрегат «Аль-Кадир».

«Участники учения отработали формирование отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях, провели тренировки по связи и обеспечили полёты палубных вертолётов», — рассказали в МО.



Учения PASSEX

«Маршал Шапошников» — это большой противолодочный корабль проекта 1155, который в результате модернизации был преобразован в многоцелевой фрегат 1-го ранга. В рамках усовершенствования он получил современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронное вооружение.

В свою очередь, «Варяг» — это ракетный крейсер проекта 1164. Он предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным судам и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп, а также для коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удалённых районах.

«Кроме того, (этот крейсер. — RT) может решать задачи борьбы с подводными лодками и обстрела побережья противника, а также оказывать огневую поддержку при проведении десантных операций», — отмечается в материалах Минобороны РФ.



Совместные российско-египетские учения прошли в формате PASSEX. Это общепринятый стандарт военно-морских манёвров для организации взаимодействия между двумя флотами, обеспечения связи, оперативного слаживания во время военных действий или оказания гуманитарной помощи.

Россия регулярно участвует в учениях формата PASSEX с военно-морскими силами других стран. Так, в 2022 году ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» приняли участие в мероприятии подобного типа с кораблями ВМС Индии. Они отработали организацию связи, обмен информацией и совместное маневрирование.

Россия нарастила количество военно-морских учений за последнее время. К примеру, в 2023 году в акватории Индийского океана прошли манёвры ВМФ России, ЮАР и Китая. Военные трёх стран выполнили в море совместные артиллерийские стрельбы и тактическое маневрирование. Кроме того, в ходе тренировок отрабатывались действия по досмотру и освобождению захваченного судна, оказанию помощи терпящему бедствие кораблю и отражению воздушных атак вероятного противника.

От России на учения был направлен фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», оснащённый гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

В марте 2024 года в акватории Оманского залива Аравийского моря прошли совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая «Морской пояс безопасности — 2024». Их главная цель — отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Манёвры «Морской пояс безопасности» проводились уже в шестой раз.

Недавно в центре внимания западных СМИ оказались учения, которые ВМФ России провёл в Атлантическом океане. 12 июня в порт Гаваны на Кубе прибыли российские корабли, в том числе фрегат «Адмирал Горшков».

«В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба», — сообщили в Минобороны РФ.



Морское взаимодействие

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что Россия регулярно обозначает и поддерживает своё присутствие в Средиземном море.

«Такие учения с Египтом — это один из элементов военного сотрудничества. У России есть все возможности проводить тренировки совместно с дружественными флотами в Средиземном море. Это поможет укрепить взаимодействие, в том числе и с египетскими ВМС», — заметил эксперт.



Со своей стороны, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин напомнил, что российско-египетские военно-морские учения прошли на фоне активизировавшегося взаимодействия России со странами Ближнего Востока.

«Стоит помнить, что Египет в этом году присоединился к БРИКС вместе с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Эфиопией. Кроме того, статус Египта сейчас повышается на фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта — он является важным игроком этого процесса. В таком контексте совместные российско-египетские учения характеризуются как значимое событие, которое позволяет прежде всего оценить важность взаимодействия с Москвой», — рассуждает собеседник RT.



Страны так называемого Глобального Юга хотят большей субъектности и взаимодействие с такой державой, как Россия, даёт им возможность реализовать эти устремления, добавил аналитик.

«Это страны мирового большинства, и многие из них заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Несмотря на попытки Запада её изолировать, Москва востребована мировым сообществом, в ней нуждаются как в актуальном и надёжном партнёре. Как в сфере взаимовыгодной торговли энергоносителями и продовольствием, так и в сфере безопасности. Так что на сегодняшний день государства Глобального Юга тянутся к России, и на это есть серьёзные основания», — подчеркнул Кошкин.



Да и для России чрезвычайно полезно проводить подобные учения, считает специалист.