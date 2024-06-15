На Украине не смогут восстановить все энергоблоки до зимы

На Украине признали восстановление всех энергоблоков до зимы невозможным
Украинские власти не смогут восстановить до начала холодов все поврежденные энергоблоки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правления компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.
По его словам, удастся восстановить лишь «какое-то количество».
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Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что еще пять из имеющихся девяти атомных энергоблоков намерены вывести в ремонт на предстоящей неделе, что значительно ухудшит ситуацию с электроснабжением.
До этого Минэнерго страны сообщило, что энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота указал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.