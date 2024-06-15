Погранслужба Украины рассказала о пытающихся сбежать уклонистах

Действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин с территории Украины становятся все более дерзкими, заявил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Об этом пишет агентство УНИАН.

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По данным издания, ежедневно украинцы пытаются пересечь границу, чтобы избежать мобилизации. «За последнее время мы видим, что дерзость действий организаторов этих преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, растет», — отметил Демченко.

Он добавил, что группы, которые пытаются одновременно пересечь границу, становятся все более крупными.

Ранее стало известно, что около 45 граждан Украины, пытавшихся уклониться от мобилизации и сбежать из страны через горы и реки, найдены погибшими на границах.