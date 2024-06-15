В ЕС назвали дату начала переговоров по присоединению Украины и Молдавии

Украинские власти больше всего опасаются, что Вашингтон может расторгнуть в любое время двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

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Издание пишет, что большее беспокойство у Владимира Зеленского вызывает пункт соглашения «мелким шрифтом» о том, что любая из сторон может расторгнуть соглашение. В Киеве понимают, что для американского президента Джо Байдена этот саммит G7 был последним, а следующая администрация США сможет выйти из соглашения, которое может не пережить результаты выборов американского президента.

У Украины также вызывает беспокойство тот факт, что документ не содержит упоминание о финансировании. Указывается только обязательство работать с Конгрессом США для обеспечения помощи Киеву. Но даже это будет означать «еще одно ожесточенную борьбу на Капитолийском холме».

13 июня глава Белого дома Джо Байден подписал с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом. Оно рассчитано на десять лет.

Страны «Большой семерки» на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе летом 2023 года заявили о намерениях заключить с Киевом соглашения о гарантиях безопасности. С тех пор Украина заключила 17 двусторонних соглашений.