Так называемая конференция «по вопросам мира на Украине» открывается 15 июня на элитном швейцарском курорте Бюргеншток с участием представителей 92 государств и восьми международных организаций, но без участия России и даже без обсуждения вопроса о прекращении огня. Об этом информирует РИА Новости.

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По данным агентства, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис объяснил решение об отсутствии России на саммите тем, что оно было принято «для того, чтобы не потерять участие Украины».

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается «придать этому саммиту большую убедительность всякими возможными средствами».

Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.