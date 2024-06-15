Байден обсудил с Папой Римским конфликты на Украине и в Газе

Президент США Джо Байден в ходе встречи с Папой Римским Франциском на полях саммита Группы семи (G7) обсудил конфликты на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Лидеры подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня и заключения сделки по освобождению заложников, а также урегулирования критического гуманитарного кризиса в Газе", - говорится в распространенном в пятницу сообщении. Американский лидер также поблагодарил понтифика за усилия Ватикана "по устранению гуманитарных последствий" украинского конфликта.



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В Белом доме также сообщили, что Байден провел на полях саммита встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили ближневосточные проблемы, в частности палестино-израильский конфликт, а также двустороннее стратегическое партнерство, экономические и технологические вопросы.