На Украине заявили о проверке «Азова» правительством США
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что правительство США проверило нацбат «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его слова приводит РИА Новости.
Кислица подчеркнул, что США не нашли нарушений при проверке «Азова». По словам дипломата, Киев приветствует соответствующее заключение.
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«Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США, и никаких доказательств нарушений со стороны бригады "Азов", которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено», — сообщил он.