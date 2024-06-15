На Украине заявили о проверке «Азова» правительством США

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что правительство США проверило нацбат «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Его слова приводит РИА Новости.

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Кислица подчеркнул, что США не нашли нарушений при проверке «Азова». По словам дипломата, Киев приветствует соответствующее заключение.

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