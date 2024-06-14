В Белом доме отказались комментировать инициативу Путина по Украине

Представитель Белого дома не стал комментировать условия президента России Владимира Путина для начала мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. Отвечая на вопрос о реакции властей США на инициативу Путина, представитель Белого дома заявил, что не сможет дать «компетентную интерпретацию». По его словам, Вашингтон считает, что предложения Путина «не дошли непосредственно до Украины», поэтому их нужно перенаправить напрямую в администрацию украинского президента.

«Я не могу дать вам какой-либо компетентной интерпретации», — заявил он.



14 июня Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров с Украиной.