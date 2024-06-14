$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Китай призвал стороны конфликта на Украине начать мирные переговоры

Китай призывает все стороны конфликта на Украине проявить политическую волю и начать переговоры по мирному урегулированию. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

Китай призвал стороны конфликта на Украине начать мирные переговоры
© globallookpress.com
"Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу и начать мирные переговоры как можно скорее", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по запросу России в свете решения западных стран об ударах по российской территории их оружием. 

В мире
Совбез ООН
ООН