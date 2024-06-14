В США назвали неприемлемыми предложения Путина по Украине

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал условия президента России Владимира Путина для начала мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, инициатива российского президента является неприемлемой для международного сообщества. При этом Вуд признал, что не до конца ознакомился с предложением Путина, однако все равно уверен в своей позиции.

«Я не видел всего, но то, что я видел, не будет приемлемо для международного сообщества», — заявил он.



Напомним, что 14 июня Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров с Украиной.