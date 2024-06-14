Папа Римский пообщался с Байденом на полях саммита G7

Понтифик провёл с американским лидером «краткую беседу», сообщила служба печати Святого престола.

Отмечается, что эта встреча стала последней из запланированных двусторонних контактов священнослужителя. До этого папа римский, в частности, пообщался с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как уточнила пресс-служба Ватикана, беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Франциск провёл на сессии, посвящённой искусственному интеллекту. О их содержании не сообщается.