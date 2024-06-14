В США разъяснили условия возмещения Киевом кредита в $50 млрд

В Белом доме заявили, что Украина сможет рассматривать предоставленный ей кредит на 50 миллиардов долларов как грант — ей не нужно будет его возвращать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, этот займ будет возмещаться с помощью замороженных российских активов. Благодаря такому решению, как уточнил источник, кредит не отразится на ВВП Украины.

«Займ будет возмещаться доходами от замороженных активов. Это означает, что Украина может воспринимать эти средства как грант. Это важно: поскольку от нее не ждут возмещения никакой части этого займа из собственного бюджета, это не изменит отношения долга к ВВП на Украине», — сообщил представитель Белого дома.



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