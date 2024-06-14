Кейт Миддлтон рассказала о борьбе с раком

Кейт Миддлтон вышла у себя в соцсетях на связь с поклонниками и сообщила, что у нее наблюдается прогресс в лечении рака. Также она раскрыла возможную дату своего выхода в свет.

В первую очередь принцесса Уэльская поблагодарила своих поклонников за поддержку, указав, что это «помогло ей с принцем Уильямом пережить трудные времена».

«У меня хороший прогресс в лечении, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена в лечении. Мое продолжается и будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев. В дни, когда чувствую себя хорошо — я уделяю время школьной жизни детей, а также тому, что заряжает энергией и позитивом», — рассказала Миддлтон, прикрепив к посту новую фотографию, датированную 2024 годом.



Кроме того, по ее словам, она начала заниматься рабочей деятельностью из дома и с «нетерпением ждет The Trooping Colour», поскольку планирует присоединиться к некоторым публичным мероприятиям этим летом, но только если ей позволит ее состояние здоровья.