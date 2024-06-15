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Sun: Байден на саммите G7 в Италии оказался в наихудшем состоянии

Президент США Джо Байден на саммите G7 находился в «наихудшем» состоянии за последнее время, что вызвало беспокойство среди союзников. Об этом пишет таблоид The Sun.

Состояние Байдена на саммите G7 назвали наихудшим
© РИА Новости / Стрингер

По его данным, американский лидер «терял концентрацию» во время встречи мировых лидеров в Апулии.

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«Другие участники из нескольких делегаций назвали поведение Байдена «неловким», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Байден простудился и выступил на мероприятии охрипшим.

Позже в Белом доме назвали ложными сообщения WSJ об «угасании» Байдена.

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