Состояние Байдена на саммите G7 назвали наихудшим

Sun: Байден на саммите G7 в Италии оказался в наихудшем состоянии
Президент США Джо Байден на саммите G7 находился в «наихудшем» состоянии за последнее время, что вызвало беспокойство среди союзников. Об этом пишет таблоид The Sun.
По его данным, американский лидер «терял концентрацию» во время встречи мировых лидеров в Апулии.
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«Другие участники из нескольких делегаций назвали поведение Байдена «неловким», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Байден простудился и выступил на мероприятии охрипшим.
Позже в Белом доме назвали ложными сообщения WSJ об «угасании» Байдена.