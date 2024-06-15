Байден поздравил Трампа с днем рождения напоминанием об уголовных делах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил своего предшественника Дональда Трампа с днем рождения напоминанием об уголовных делах, которые заведены на бывшего хозяина Белого дома. Поздравление было опубликовано в социальных сетях Байдена.

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«Поздравляю тебя с 78-летием, Дональд. Прими эти слова как один старик от другого: возраст — это всего лишь цифра. Однако эти выборы — это вопрос выбора», — пишет Байден.



Джо Байден признался, на кого он работает

К поздравлению приложен 30-секундный ролик, в котором показаны «прегрешения» Трампа и «успехи» Байдена. В формате черно-белого видео в обращении упоминаются уголовные дела, заведенные на Трампа, а также подозрения в причастности к штурму Капитолия, «диктаторские» наклонности и налоговые послабления для крупного бизнеса. Параллельно с этим в цветном формате показываются «успехи» самого Байдена.

До этого кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что «не убежден» в существовании инопланетных форм жизни, однако не исключил их наличия.

Ранее Трамп рассказал, что обсуждал с Хабибом.