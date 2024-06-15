В Кишиневе тысячи людей вышли на марш поддержки традиционных ценностей

Тысячи человек приняли участие в марше в Кишиневе, который организовала в поддержку традиционных семейных ценностей оппозиционная Партия социалистов.

"Тысячи человек откликнулись на призыв Партии социалистов и приняли участие в Крестном ходе и Марше семьи, который прошел сегодня в Кишиневе в поддержку традиционных ценностей. У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью", - написал бывший президент, лидер социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале.



По его словам, в марше приняли участие многодетные семьи, вместе с ними прошли депутаты парламента, городские советники, представители православного духовенства, жители столицы и других населенных пунктов Молдавии. Демонстранты несли в руках иконы, хоругви и белые воздушные шары - символ мира, чистоты и семейного единства.

Ранее Додон сообщил, что марш будет проведен в знак протеста против запланированного на воскресенье ЛГБТ-парада (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским), который проводится при содействии правящей Партии действия и солидарности (ПДС) и охраняется тысячами сотрудников полиции.

Неоднократные попытки провести фестивали сторонников ЛГБТ-сообщества в Кишиневе ежегодно наталкиваются на демонстрации их противников, из-за чего они неоднократно срывались. Однако на эти шествия традиционно выходят аккредитованные в стране дипломаты США, стран ЕС, а также представителей финансируемых ими неправительственных организаций, из-за чего власти задействуют тысячи полицейских, чтобы избежать столкновений.

После прихода к власти президента Майи Санду и поддерживающей ее ПДС в школах республики внедрена обучающая программа "ЛГБТ-дети в вашей школе", которая проводится в рамках программы по борьбе с предрассудками молдавским информационным центром "ГендерДок-М". Ее внедрение вызвало возмущение в обществе, родители учащихся начали сбор подписей против проведения кампании ЛГБТ в школах.

Против выступили представители церкви, гражданского общества, политики, которые в своих обращениях указывают на "наличие скрытой пропаганды этой специфической культуры среди школьников, на развитие и психику которых можно повлиять".