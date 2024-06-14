Страны G7 призвали Китай надавить на Россию из-за Украины

Страны «Большой семерки» (G7) призвали Китай надавить на Россию для прекращения военных действий на Украине. Об этом сказано в заявлении по итогам встречи лидеров G7, передает ТАСС.

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«Страны "Большой семерки" выражают глубокую обеспокоенность из-за поддержки Китаем России. Мы призываем Пекин оказать воздействие на Москву с целью немедленно, полностью и без условий вывести свои войска с Украины», — отмечается в документе.



Также лидеры G7 подчеркнули, что Пекину следует «поддержать всеобъемлющий и прочный мир на Украине», который бы опирался на «принцип территориальной целостности и Устав ООН». Они также выразили мнение, что Китай должен это сделать в том числе «посредством прямого диалога с Киевом».

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Ранее страны «Большой семерки» пригрозили России последствиями в случае применение ядерного оружия в конфликте на Украине. В тексте документа дополнительно «Большая семерка» призвала Москву «придерживаться моратория на ядерные испытания».