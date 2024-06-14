Страны G7 пригрозили России из-за ядерного оружия на Украине

Страны «Большой семерки» (G7) пригрозили России последствиями в случае применение ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на поступившее в агентство финальное заявление саммита G7 в Италии.

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«Страны "Большой семерки" подчеркивают, что любое применение химического, биологического, радиологического или ядерного оружия Россией в конфликте на Украине будет нести за собой серьезные последствия», — отмечается в заявлении.



В тексте документа дополнительно «Большая семерка» призвала Москву «придерживаться моратория на ядерные испытания».

Кроме того, страны G7 также осудили размещение оружия массового поражения в Белоруссии.

Ранее стало известно, что государства «Большой семерки» договорились выделить Украине 50 миллиардов долларов. Ожидается, что средства будут отправлены Киеву до конца 2024 года.