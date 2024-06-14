Страны G7 пригрозили России из-за ядерного оружия на Украине
Страны «Большой семерки» (G7) пригрозили России последствиями в случае применение ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на поступившее в агентство финальное заявление саммита G7 в Италии.
«Страны "Большой семерки" подчеркивают, что любое применение химического, биологического, радиологического или ядерного оружия Россией в конфликте на Украине будет нести за собой серьезные последствия», — отмечается в заявлении.
В тексте документа дополнительно «Большая семерка» призвала Москву «придерживаться моратория на ядерные испытания».
Кроме того, страны G7 также осудили размещение оружия массового поражения в Белоруссии.
Ранее стало известно, что государства «Большой семерки» договорились выделить Украине 50 миллиардов долларов. Ожидается, что средства будут отправлены Киеву до конца 2024 года.