Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в саммите по своей «формуле мира». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы», — написал украинский лидер.



По словам главы государства, в мероприятии примут участие около 100 стран и международных организаций.

Ранее президент России Владимир Путин сделал Украине новое мирное предложение. В рамках него от Киева требуют признать нейтральный и безъядерный статус Украины, а также вывести войска с территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

В свою очередь, Владимир Зеленский назвал такое предложение Москвы ультиматумом. По его словам, новое предложение мира ничем не отличается от предыдущих.