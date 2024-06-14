Харрис встретится с Зеленским

Вице-президент США Камала Харрис в субботу, 15 июня, на полях конференции в Швейцарии проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам сотрудник администрации США, его слова приводятся в сообщении пресс-пула Харрис.

"Вице-президент Харрис встретится с президентом Зеленским в субботу, чтобы продолжить обсуждение вопросов после встреч с ним президента [США Джо] Байдена в Италии и Франции. Это будет шестая встреча Харрис и Зеленского", - отмечается в сообщении.



Харрис выступит на конференции 15 июня.

"Приоритет состоит в том, чтобы подчеркнуть поддержку США усилиям Украины по достижению мира", - отметил сотрудник администрации.



Швейцария планирует провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных. МИД России заявил, что проведение этого мероприятия - "путь в никуда". В министерстве отметили, что Москва не видит желания Запада вести дела по-честному, хотя она никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.