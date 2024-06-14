Британия выступила против ограничений в использовании Украиной переданного оружия

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил против ограничений для Украины в использовании переданного ей оружия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X. Газета.Ru

«Мы очень проактивны в передаче Украине вооружения, однако мы не можем делать это, а потом связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение», — отметил Шаппс. Ura.Ru

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США не планируют расширять территорию ударов ВСУ американским оружием вопреки требованиям ряда конгрессменов. Подобное решение вызвано тем, что президент США Джо Байден учитывает интересы других стран-участников НАТО, выступающих против подобных мер. Lenta.ru