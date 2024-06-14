Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение политического движения.

По его мнению, мероприятие уже стало «позором западной дипломатии», хотя саммит еще даже не начался.

«Саммит мира в Швейцарии становится саммитом позора западной дипломатии, еще не начавшись. Сначала его планировали как некий ультиматум России, но потом пришлось от этого отказаться, и тогда Зеленский объявил переключение повестки дня на вопросы, фактически не касающиеся урегулирования конфликта», — заявил он.



Как добавил Медведчук, странам Запада «нечего сказать» на саммите, поэтому на мероприятии будут обсуждаться сторонние темы — обмен пленными, продовольственная безопасность и возвращение украинских детей. При этом политик считает, что участники саммита собираются обсуждать не интересы Украина, а интересы стран Запада.

«В Европе начинают понимать, что масса западных политиков ничего не делает для укрепления мира, а просто по-хамски проталкивают интересы США, даже если они являются руководителями других стран», — добавил он.



Ранее саммит в Швейцарии прокомментировал постпред РФ при ООН Василий Небензя.