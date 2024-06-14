«Большая семерка» потребовала от России почти 500 миллиардов долларов

Страны G7 потребовали от РФ компенсировать Украине ущерб на $486 млрд. Об этом говорится в заявлении стран клуба. Москва24

Столько средств понадобится на восстановление Украины по оценке Всемирного банка. В заявлении также говорится, что страны клуба готовы предоставить Украине кредит на сумму $50 млрд, выплаты по которому будут осуществляться из доходов по замороженным активам РФ. Газета.Ru

Также в документе говорится, что российские активы на Западе останутся замороженными, пока конфликт не прекратится, а указанная сумма не будет выплачена Киеву. RT на русском