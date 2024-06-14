На Украине оценили вероятность прекращения огня после переговоров с Россией

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко оценил вероятность прекращения огня на Украине после переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает источник, депутат не исключил возможность прекращения огня по результатам переговоров. При этом Мережко добавил, что такие переговоры могут стать «безнадежными», если Украина не добьется гарантий безопасности от стран Запада.

«Мережко <...> не исключает мирные переговоры или более вероятную перспективу - прекращение огня по результатам переговоров, использовав пример КНДР и Южной Кореи», — сообщает источник.



Напомним, что 14 июня президент России Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров с Украиной.