В Италии арестовали предполагаемого пособника в побеге Артема Усса

Речь идёт о российском предпринимателе Дмитрии Чиракадзе.

По информации агентства ANSA, он сооснователь компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру».

Сообщается, что 54-летнего Чиракадзе карабинеры задержали в римском аэропорту Фьюмичино. Прокуратура считает, что россиянин следил за разбирательством в апелляционном суде Милана об экстрадиции Артёма Усса в США, чтобы «побудить его реализовать план, который он заранее организовал».

Кроме того, итальянские силовики считают, что Чиракадзе был на встречах с членами группировки, которая обеспечила побег сына бывшего губернатора Красноярского края.

Артёма Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Милана по запросу США. 21 марта 2023 года итальянский суд одобрил экстрадицию россиянина в Соединённые Штаты по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. Спустя два дня бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста. Сейчас он находится в России.