G7 осудила Белоруссию за содействие РФ

Группа семи (G7) в совместном заявлении по итогам саммита осудила Белоруссию за содействие РФ в конфликте на Украине. Собравшиеся на юге Италии западные лидеры также призвали Иран не оказывать поддержку России.

Кроме того, в итоговом заявлении, которое приводит агентство ANSA, выражена обеспокоенность стран G7 в связи с якобы продолжающимися со стороны белорусских властей ограничениями "в отношении независимых СМИ, гражданского общества, оппозиции и граждан, мирно выражающих свое отличное мнение".

"Семерка" также осудила Минск за обращение с якобы "политическими заключенными" и потребовала их освобождения.

Кроме того, Группа семи призвала Иран не содействовать РФ в ведении СВО на Украине, "не передавать баллистические ракеты и военные технологии Москве". В противном случае, отмечается в документе, объединение готово на скоординированные действия, "в том числе на принятие новых и ощутимых мер". "Семерка" также предостерегла Иран от "вредоносных действий, дестабилизирующих ситуацию на Ближнем Востоке", пригрозив принятием новых санкций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно высказывался за мирные переговоры между РФ и Украиной и называл Россию братской союзной страной. Тегеран также неоднократно отрицал, что поставляет РФ оружие и военные технологии.