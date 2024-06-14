Зеленский ответил на предложение Путина закончить конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложения главы РФ Владимира Путина по завершению украинского конфликта являются ультиматумом. По его словам, они ничем не отличаются от прошлых предложений. Ura.Ru

«В них нет ничего другого, кроме ультиматумов, которые были и раньше», - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать новое предложение президента РФ Владимира Путина. Зеленский утверждал, что принятие этой инициативы Москвы означает уступки территорий. ТАСС

Ранее Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Россия выступает с новым мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Оно предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом для начала переговоров Украина должна вывести свои силы с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Газета.Ru