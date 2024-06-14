Пентагон: конфликт на Украине вступил в ключевую стадию

Соединенные Штаты и союзники должны нарастить усилия по поставкам оружия Украине, так как конфликт вступил в «Ключевую стадию». Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин. Газета.Ru

«Нам необходимо делать больше на этом направлении. Наступил ключевой момент, и Украине необходимо восполнить свои запасы вооружений», — призвал глава американского военного ведомства, предупредив, что следующие поставки в интересах Киева могут потребовать значительного времени, прежде чем запрошенные вооружения окажутся на поле боя. Lenta.ru

Ранее Остин заявил, что Запад будет наращивать военный потенциал Украины десятилетиями. ТАСС