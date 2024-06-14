На Западе назвали вероятные сроки начала переговоров между Москвой и Киевом

Наиболее вероятным временем для начала переговоров между Россией и Украиной является конец 2024 года. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на западного дипломата.

По его словам, на сроки и условия начала переговоров влияют сразу несколько факторов: обстановка на поле боя, состояние здоровья лидера России Владимира Путина и президентские выборы в США в ноябре 2024 года.

«Таким образом, конец этого года является самой ранней обозримой датой начала переговоров, и, возможно, намного позже», — считает источник The Economist.



Напомним, что в Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.