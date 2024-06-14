В Эстонии призвали отправить в отставку премьера Каллас

Глава эстонской оппозиционной партии «Отечество» (Isamaa) и бывший министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу призвал премьер-министра Каю Каллас покинуть занимаемую должность из-за нехватки средств на оборону и связанного с этим скандала. Об этом сообщает Euractiv. Газета.Ru

«В ответ на бездействие правительства в течение года, премьер [Каллас] солгала, что узнала о беспокойстве [экс-замминистра обороны Эстонии] Кусти Салма из газеты (... ) Премьер-министр должна уйти в отставку», — приводятся в публикации слова политика. Lenta.ru

6 июня вице-канцлер по оборонному планированию эстонского Минобороны Тийна Уудеберг заявила ERR, что планируемое Эстонией увеличение приобретения боеприпасов на сумму €1,6 млрд вынудит балтийскую республику отложить ряд других военных закупок, в том числе средств связи, транспортных средств, а также сократить финансирование ремонта и технического обслуживания военного оборудования и техники. ТАСС