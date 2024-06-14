Пентагон прокомментировал условия мирных переговоров с Украиной от Путина
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин «не вправе» ставить Украине условия для начала мирных переговоров. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Такое заявление Остин сделал во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, Путин мог бы в любой момент остановить конфликт и вывести вооруженные силы с территории Украины. Кроме того, Остин также призвал страны Запада увеличить военную помощь Киеву — по его мнению, сейчас украинский конфликт вошел в «ключевую стадию».
«Я думаю, знаете ли, он (Путин — прим. ред.), с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — заявил Остин.
Ранее Путин выдвинул условия для начала мирных переговоров с Украиной.