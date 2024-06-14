Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент России Владимир Путин «не вправе» ставить Украине условия для начала мирных переговоров. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Такое заявление Остин сделал во время пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, Путин мог бы в любой момент остановить конфликт и вывести вооруженные силы с территории Украины. Кроме того, Остин также призвал страны Запада увеличить военную помощь Киеву — по его мнению, сейчас украинский конфликт вошел в «ключевую стадию».

«Я думаю, знаете ли, он (Путин — прим. ред.), с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — заявил Остин.



Ранее Путин выдвинул условия для начала мирных переговоров с Украиной.