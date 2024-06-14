Глава британского МИД предложил начать охоту за российскими танкерами

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предложил задерживать танкеры, которые перевозят российскую нефть. Соответствующее заявление он сделал в интервью Corriere della Sera.

По словам Кэмерона, Великобритания намерена не ограничиваться «только компаниями, работающими в стране или Европе», а «охотиться за ними по всему миру». Именно поэтому Лондон планирует ввести санкции «против компаний в Китае, Турции, Кыргызстане и даже Израиле, которые, по его мнению, поставляют материалы двойного назначения для российской военной машины».

«Мы также должны отлавливать теневой флот, который контрабандой перевозит российскую нефть по всему миру. Каждый раз, когда они приближаются к итальянскому порту, я хочу быть уверен, что они будут задержаны. Мы собираемся охотиться за всем — деньгами, нефтью, остановить газ и корабли. Нужно сделать все возможное, чтобы остановить российскую военную машину и показать Путину глупость его действий», — добавил Кэмерон.



У России появился целый теневой флот нефтяных танкеров

Ранее Великобритания расширила свой санкционный список. В частности, в него попали 11 компаний из Израиля, Киргизии, Китая, ОАЭ, Сингапура и Турции.