Глава британского МИД предложил начать охоту за российскими танкерами

На танкеры, перевозящие российскую нефть, необходимо открыть «охоту», чтобы заранее блокировать их при приближении к итальянским портам. Об этом предложении в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, передает РИА Новости.

Он рассказал, что Лондон не хочет ограничиваться в своих санкциях компаниями, работающими в Великобритании и Европе, меры следует распространить на весь мир. По словам Кэмерона, необходимы действительно жесткие ограничения против российских компаний и частных лиц, и Великобритания не намерена останавливаться.

При этом дипломат добавил, что не следует делать исключений для компаний из Турции и Израиля, которые сотрудничают с Россией и могут поддерживать ее оборонную промышленность.

У России появился целый теневой флот нефтяных танкеров

Накануне, 13 июня, Лондон присоединился к введенным США санкциям в отношении Московской биржи и СБП биржи. В общей сложности британский санкционный список расширили более чем на 40 позиций.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 захотели усилить контроль за соблюдением потолка цен на нефть, затормозить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от экспорта. В заявлении они указали, что решили применять «инновационные правоприменительные действия» для борьбы с «обманчивыми альтернативными методами судоходства».