МО КНР: независимость Тайваня будет означать войну

Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, пишет ТАСС.

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Сяоган обратил внимание на то, что отделение острова от Китая резко обострит обстановку в регионе и «будет означать войну».

Таким образом официальный представитель Минобороны КНР прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о возможности использовать Вооруженные силы США на Тайване.

Ранее Байден заявил, что не исключает использование американских вооруженных сил для защиты Тайваня в случае вооруженного конфликта острова с Китаем. При этом президент США ушел от ответа на вопрос, будет ли Вашингтон применять вооружение на своих базах на Японии и Филиппинах для нанесения ударов по китайской армии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. При этом США, декларируя приверженность политике «одного Китая», продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять оружие на остров.