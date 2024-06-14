В НАТО согласовали новые ограничения против России

Министры обороны Североатлантического альянса согласовали новые ограничения против России в ответ на якобы акты саботажа. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Reuters. Lenta.ru

«Сегодня министры согласовали ряд мер, которые будут применяться индивидуально и коллективно. Это усиление обмена между разведслужбами, усиление защиты критической инфраструктуры и введение ограничений в отношении российской разведки», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны в Брюсселе. Газета.Ru

Более того, Столтенберг поддержал предложение об ограничении перемещений российских дипломатов в ЕС, которое, как ожидается, войдет в очередной пакет санкций против России. «Ограничить движение этих офицеров разведки России - это то, что уже применялось раньше. Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые дальше ограничивают движение офицеров российской разведки», — отметил он. ТАСС