Пока вы не уснули: ответ Киева на мирное предложение РФ и инновационные санкции от G7

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Киев ответил на новое мирное предложение России

Украинские власти отказались от нового мирного предложения России. Как сообщает ТАСС, в социальных сетях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что инициатива президента РФ Владимира Путина якобы не содержит «реального мирного предложения».

По мнению политика, принятие Киевом внеблокового статуса «оставит Украину беззащитной». Он отверг и другие составляющие мирной инициативы Кремля.

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G7 захотели ввести «инновационные» санкции против российской нефти

Лидеры «Большой семерки» захотели ужесточить санкции против российской нефти. О намерениях усилить контроль за соблюдением потолка цен на сырье, затормозить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от экспорта со ссылкой на заявление группы сообщает Bloomberg.

Ранее введенные ограничения не помешали Москве зарабатывать на продаже нефти благодаря появлению теневого флота танкеров, работающих в труднопрослеживаемых юрисдикциях и использования других перевозчиков и страховщиков для поставки энергоресурсов на новые рынки. Поэтому G-7 пообещали предпринять шаги, включая «санкции и инновационные правоприменительные действия» для борьбы с «обманчивыми альтернативными методами судоходства».

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ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

Российские военные в ночь на 14 июня нанесли удар по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Под атаку 14 июня попали аэродромы в городе Белая Церковь Киевской области, в Миргороде Полтавской области и в Староконстантинове Хмельницкой области.

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Устроивший массовое ДТП с девятью жертвами в Благовещенске оказался экс-полицейским

Устроивший массовое ДТП в Благовещенске с девятью жертвами пьяный водитель оказался 59-летним экс-полицейским — участковым в Романенском районе Амурской области. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Злоумышленника зовут Евгений Бакарюкин. Он работал участковым до 2005 года, а потом открыл свое индивидуальное предпринимательство (ИП) и стал заниматься перевозкой людей на маршрутках. Его родственники дали показания. По их словам, Бакарюкин никогда не пил алкоголь и они не понимают, что сегодня произошло.

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Машина начальника штаба воинской части взорвалась в Ростове

В Ростовской области взорвалась машина начальника штаба воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На снятых очевидцем кадрах виден полыхающий автомобиль и поднимающийся в небо столб густого черного дыма.

По информации канала, транспортное средство стало дымить во время поездки. Офицер вышел из салона, сразу после чего прогремел взрыв. По предварительным данным, военнослужащий не пострадал. Одной из основных версий случившегося силовики считают неисправность газового оборудования.

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Получивший ранение в ДНР военкор НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки

© "Телекомпания НТВ"

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев сообщил, что из-за ранения в Горловке лишился руки.

«Все нормально. Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвёмся, не переживать. Мы русские, мы провремся», — рассказал Ивлиев.

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В Кремле разъяснили мирное предложение Путина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле рассчитывают на рассмотрение предложений России по безопасности в самое ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее на совещании в МИД РФ президент Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно мирное предложение Украине и Западу. Он подчеркнул, что речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении.

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Близкий друг экс-премьера РФ Степашина пропал во время отдыха

Бывший глава муниципального округа Красное село, расположенного в Санкт-Петербурге, Николай Колошинский пропал во время отдыха на природе. Об этом сообщил телеканал «78.ru».

В материале уточняется, что 13 июня мужчина отправился на рыбалку. Однако в какой-то момент 77-летний экс-чиновник перестал выходить на связь.

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ФНС заблокировала счета Ивлеевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогерши Насти Ивлеевой из-за долгов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Канал утверждает, что на данный момент блогер задолжала налоговой сумму в размере 11 352 875 рублей. Блогер эту информацию не комментировала.

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Российская пловчиха получила нейтральный статус

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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