Столтенберг поддержал идею ограничить перемещения российских дипломатов в Европе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение ограничить передвижения российских дипломатов в Европе.
«Ограничить движение этих «офицеров разведки» России — это то, что уже применялось раньше. Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые дальше ограничивают движение офицеров российской разведки», — цитирует его ТАСС.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что политики в Евросоюзе рассматривают введение ограничений на перемещение российских дипломатов страной, в которой те аккредитованы.
Отмечается, что этого долгое время добивается Чехия.