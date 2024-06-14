Столтенберг поддержал идею ограничить перемещения российских дипломатов в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение ограничить передвижения российских дипломатов в Европе.

«Ограничить движение этих «офицеров разведки» России — это то, что уже применялось раньше. Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые дальше ограничивают движение офицеров российской разведки», — цитирует его ТАСС.



Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что политики в Евросоюзе рассматривают введение ограничений на перемещение российских дипломатов страной, в которой те аккредитованы.

Отмечается, что этого долгое время добивается Чехия.