В Германии увеличилось количество банкротов

В ФРГ зафиксирован рост числа заявлений о банкротстве со стороны компаний за январь-март текущего года. В общей сложности насчитывается 5209 фирм, которые приняли данную меру, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз Федерального статистического бюро страны (Destatis).

© РИА Новости

Отмечается, что значение на 26,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года и на 11,2% - первого квартала 2020 года. По отношению к предыдущему месяцу в мае рост оценивается в 25,9%.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в России приняли закон о значительном увеличении размера минимального долга для начала процедуры банкротства юридических лиц. Сумма повысилась с 300 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Мера принята для улучшения процедуры рассмотрения дел о банкротстве арбитражными судами, упрощения порядка рассмотрения требований кредиторов и унификации процедуры обжалования судебных актов. Эксперты одобрили инициативу, однако увеличение порогов оценивают по-разному.