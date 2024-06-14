Украинские власти отказались от нового мирного предложения России. Как сообщает ТАСС, в социальных сетях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что инициатива президента РФ Владимира Путина якобы не содержит «реального мирного предложения».

По мнению политика, принятие Киевом внеблокового статуса «оставит Украину беззащитной». Он отверг и другие составляющие мирной инициативы Кремля.

Путин объявил о новом мирном предложении России

Напомним, что во время общения с руководством МИД РФ Путин заявил, что РФ выступает с новым предложением по урегулированию конфликта. Оно предполагает признание российского статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.

Президент подчеркивал, что эти основные принципы были изложены еще в 2022 году, когда проходили переговоры в Стамбуле. Он добавлял, что для начала диалога Украина должна вывести свои силы с территории Донбасса и Новороссии.