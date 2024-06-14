Ереван отреагировал на заявление Минска о Пашиняне

МИД Армении направил Белоруссии ноту протеста в связи с заявлениями пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. ТАСС

«В связи с комментарием пресс-секретаря МИД Беларуси, сделанным 13 июня, в частности вмешательством во внутренние дела Республики Армения, белорусской стороне была направлена нота протеста», — сообщила она. News.ru

«Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении. Lenta.ru