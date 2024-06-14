Концерты Тейлор Свифт спровоцировали ускорение инфляции в Швеции

Фанаты американской певицы Тейлор Свифт стали причиной ускорения инфляции в Швеции в мае. Как сообщает Bloomberg, из-за наплыва фанатов в Стокгольм выросли цены на проживание, одежду, еду, авиаперелеты и аренду автомобилей.

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Отмечается, что за месяц цены на отели увеличились больше чем на 11%. Это самый большой скачок за последние пять лет и выше, чем в прошлом году, когда в столицу Швеции приехали 100 тысяч зрителей концерта Бейонсе. В целом ценовой показатель, не учитывающий затраты на электроэнергию и влияние изменений процентных ставок, вырос на 3% по сравнению с 2023 годом. Это выше прогноза Центробанка Швеции в 2,9%.

Отмечается, что инфляция побудила регулятора смягчить денежно-кредитную политику. Он снизил процентную ставку на 0,25 п.п., до 3,75% с 4%. Представители ЦБ заявили, что хотят уменьшить стоимость займов до конца года в два раза.

Ранее СМИ сообщили, что концерты американской певицы Тейлор Свифт в шотландском городе Эдинбург вызвали небольшие землетрясения. Наиболее сильные толчки фиксировались во время песен Ready For It?, Cruel Summer и Champagne Issues.