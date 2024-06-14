$88.21-0.8194.83-0.91
Войти в почту

Американцы испугались обмана на выборах президента

Две трети американских избирателей обеспокоены тем, что на выборы президента США в 2024 году может повлиять мошенничество, следует из результатов опроса Rasmussen Reports. По данным социологов, многие американцы также все еще не доверяют электронным машинам для голосования.

Американцы испугались обмана на выборах президента
© globallookpress

Самый свежий телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports показал, что 66 процента избирателей в США обеспокоены возможным влиянием какого-либо обмана на исход президентских выборов. Сорок процентов из них заявили, что «очень обеспокоены» этим. Еще 31 процент опрошенных избирателей не переживает из-за угрозы мошенничества. Эти показатели практически не изменились по сравнению с прошлым годом, отметили социологи.

Опрос проводился 5-9 июня 2024 года. В нем принял участие 1051 американец, планирующий проголосовать на президентских выборах в ноябре.

Ранее двое из трех американцев, опрошенных Reuters/Ipsos, заявили, что опасаются политического насилия, которое может последовать за матчем-реваншем президента США Джо Байдена и экс-главы страны Дональда Трампа. Более 3900 респондентов заявили, что в стране могут повториться беспорядки, последовавшие за поражением Трампа на выборах 2020 года.