Американцы испугались обмана на выборах президента

Две трети американских избирателей обеспокоены тем, что на выборы президента США в 2024 году может повлиять мошенничество, следует из результатов опроса Rasmussen Reports. По данным социологов, многие американцы также все еще не доверяют электронным машинам для голосования.

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Самый свежий телефонный и онлайн-опрос Rasmussen Reports показал, что 66 процента избирателей в США обеспокоены возможным влиянием какого-либо обмана на исход президентских выборов. Сорок процентов из них заявили, что «очень обеспокоены» этим. Еще 31 процент опрошенных избирателей не переживает из-за угрозы мошенничества. Эти показатели практически не изменились по сравнению с прошлым годом, отметили социологи.

Опрос проводился 5-9 июня 2024 года. В нем принял участие 1051 американец, планирующий проголосовать на президентских выборах в ноябре.

Ранее двое из трех американцев, опрошенных Reuters/Ipsos, заявили, что опасаются политического насилия, которое может последовать за матчем-реваншем президента США Джо Байдена и экс-главы страны Дональда Трампа. Более 3900 респондентов заявили, что в стране могут повториться беспорядки, последовавшие за поражением Трампа на выборах 2020 года.