МИД Швеции вызовет российского посла

Об этом телеканалу SVT сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём. Речь идёт о Су-24, который якобы нарушил воздушное пространство королевства.

«Поведение России неприемлемо. МИД позвонит в посольство России, чтобы отметить инцидент. Мы находимся в тесном контакте с союзниками и партнёрами по поводу событий в непосредственной близости», — сказал министр.



По данным шведских вооружённых сил, 14 июня российский бомбардировщик вторгся в воздушное пространство Швеции. На его перехват вылетели два истребителя Gripen. Нарушение длилось недолго, но действия России были «проблематичны», заявил командующий ВВС Йонас Викман.