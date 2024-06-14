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Французский политик выразил недоумение присутствием Зеленского на саммите G7

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский не должен находиться на саммите «Большой семерки» (G7), поскольку утратил легитимность. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х. Газета.Ru

«На саммите G7 должны собираться семь лидеров мировых держав, но на переднем плане этого адского фото мы видим двух неизбранных технократов-европейцев и Зеленского», — написал Филиппо, пояснив, что под технократами-европейцами имеет в виду главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Шарля Мишеля. Lenta.ru

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