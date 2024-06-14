Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский не должен находиться на саммите «Большой семерки» (G7), поскольку утратил легитимность. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х. Газета.Ru

«На саммите G7 должны собираться семь лидеров мировых держав, но на переднем плане этого адского фото мы видим двух неизбранных технократов-европейцев и Зеленского», — написал Филиппо, пояснив, что под технократами-европейцами имеет в виду главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Шарля Мишеля. Lenta.ru