Обзор иноСМИ: иск сотрудниц к Apple и «горькое предательство» Армении

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Сотрудницы Apple обвинили компанию в дискриминации

На Apple подали в суд две сотрудницы, обвиняющие американскую корпорацию в трудовой дискриминации. По данным Bloomberg, сотрудницы утверждают, что Apple «систематически» платит женщинам меньше, чем мужчинам, за аналогичную работу.

В иске сотрудниц сказано, что до 2018 года Apple определяла стартовую зарплату, запрашивая у сотрудников данные об их зарплатной истории. По словам истиц, эта практика «увековечила историческое неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами». Затем Калифорния запретила работодателям спрашивать соискателей об их предыдущей зарплате и Apple начала определять оклад на основе вопросов о зарплатных ожиданиях. По мнению истиц, такой подход также создает предвзятость. Сотрудницы Apple утверждают, что их коллеги-мужчины обычно получают более высокие оценки за командную работу и лидерство, а у женщин таких бонусов меньше. Одна из истиц выяснила, что ее коллеге-мужчине платят на десять тысяч долларов больше, чем ей, хотя они выполняют «практически одинаковую работу».

Politico сообщило о поставках белорусского оружия Азербайджану

Politico сообщает со ссылкой на «дюжину писем, дипломатических нот, векселей и экспортных паспортов», что Белоруссия поставляла передовое вооружение Азербайджану - «заклятому врагу» Армении, хотя и Минск, и Ереван являются партнерами по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Сейчас Армения находится на пороге исторического разворота в сторону Запада, все чаще обращаясь за защитой к Европе и НАТО, а не к Москве, на которую полагалась десятилетиями, отмечает издание.

Politico пишет, что решение Белоруссии поставлять Азербайджану военную технику в 2018-2022 годах дало Баку преимущество в череде конфликтов в Нагорном Карабахе. Это было расценено Арменией как «горькое предательство», подчеркивает издание. Армянский премьер Никол Пашинян заявил на этой неделе, что Ереван планирует выйти из ОДКБ. Как утверждает Politico, Белоруссия проводила для Азербайджана модернизацию старого артиллерийского оборудования и поставляла новое оборудование для радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. Также издание ссылается на переписку двух стран о согласовании закупки противоракетных комплексов «Гроза-С» для Азербайджана.

«Армия Китая превзойдет американскую через 20 лет»

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс

заявил в интервью The New York Times, что Китай превзойдет США по военной мощи в ближайшие 20 лет. По мнению сенатора, американские власти игнорируют важнейший урок Второй мировой войны о зависимости военной силы страны от мощи ее промышленности.

Вэнс заявил, что сейчас Штаты опираются на промышленную базу 80-90-х годов. Сенатор считает, что Китай уже сильнее США в индустриальном плане, а через два десятка лет превзойдет страну и в военном отношении.

Байден разозлился на журналиста на конференции с Зеленским

Президент США Джо Байден раскритиковал журналиста, который не стал «играть по правилам» на совместной пресс-конференции Байдена с Владимиром Зеленским. Конференция прошла после подписания США и Украиной соглашения о безопасности.

Как сообщает Daily Mail, один из журналистов задал Байдену вопрос о зашедшем в тупик соглашении о прекращении огня в Газе. Президент США в ответ заявил, что хочет, чтобы журналисты «немного поиграли по правилам». Он подчеркнул, что пришел на конференцию, чтобы «поговорить о критической ситуации на Украине, а не на другие темы».

New York Post: Мелони «спасла» блуждающего Байдена

Президент США Джо Байден начал блуждать во время выступления парашютистов на саммите G7 на юге Италии, поэтому премьер страны Джорджа Мелони «была вынуждена принять меры», чтобы вернуть его обратно к группе политиков. Об этом

сообщает New York Post.

Пока остальные лидеры «Большой семерки» аплодировали парашютному представлению, 81-летний президент США «заметно отвлекся», отмечает газета. По версии издания, Байден пропустил действие, происходившее прямо перед ним, отошел от своих коллег на несколько шагов и повернулся в другую сторону. В этот момент Мелони подошла к Байдену и коснулась правой руки президента, дав ему понять, что пришло время воссоединиться с лидерами G7.

Обозреватель New York Post Дэн Маклафлин заявил, что Мелони пришлось играть роль сиделки Байдена. Старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс выступил в защиту президента, заявив, что на самом деле Байден решил отойти, чтобы поблагодарить одного из парашютистов и показать ему большой палец вверх.