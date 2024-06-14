Армения примет участие в саммите по Украине

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян намерен отправиться в Швейцарию для участия в конференции по Украине. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы Совбеза пишет ТАСС.

В пресс-службе отметили, что визит Григоряна в Швейцарию начнется 15 июня.

«Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите «Украинская мирная резолюция»», - говорится в сообщении.



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Конференция пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Власти страны пригласили более 160 делегаций, в том числе из G7, G20 и БРИКС.

При этом от участия в конференции уже отказались Китай, Бразилия и ЮАР. По состоянию на 13 июня, приезд подтвердили представители 90 государств.

Россия не вошла в число приглашенных. МИД РФ отмечал, что проведение этого мероприятия — «путь в никуда». А постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал главной целью конференции в Швейцарии предъявление России ультиматума в виде «мирного плана», о чем ранее заявлял Владимир Зеленский.