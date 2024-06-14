Трамп может отменить соглашение по безопасности между США и Украиной

Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США, которое накануне подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден и Владимир Зеленский, может отменить любой следующий американский лидер. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

© globallookpress

Соглашение рассчитано на десять лет. В течение этого времени США будут «поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций» с помощью поставок оружия, тренировок военных и развития систем противовоздушной обороны. Документ не предполагает отправку американских солдат для участия в боевых действиях.

В публикации отмечается, что будущее этого соглашения остается неясным, особенно учитывая, что экс-президент Дональд Трамп обгоняет Байдена во многих предвыборных опросах. В случае победы на президентских выборах политик может разорвать договоренности уже в следующем январе: соглашение заключено лишь между действующими администрациями США и Украины и не будет ратифицировано конгрессом.

WP напомнила, что Трамп скептически настроен к решениям действующих властей о поддержке Киева. Он неоднократно заявлял, что способен за сутки завершить военный конфликт между Украиной и Россией. Кроме того, он настаивал на том, что Евросоюз должен брать на себя больше обязательство по поддержке украинских властей.