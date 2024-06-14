В США оценили соглашение по безопасности с Украиной

Соглашение по безопасности, подписанное Вашингтоном и Киевом, ничего не изменит в текущем взаимодействии между странами, так как военное сотрудничество и обмен разведданными уже ведутся. Об этом рассказал РЕН ТВ подполковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен.

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Накануне на полях саммита G7 в Италии было подписано соглашение по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной. По словам президента США Джо Байдена, документ призван укрепить украинский военный потенциал «путем предоставления вооружений и боеприпасов, а также увеличения объемов предоставляемых разведывательных данных».

Байден разъяснил смысл соглашения с Украиной

По словам подполковника ВС США в отставке Эрла Расмуссена, подписанное соглашение не содержит пунктов с указанием конкретного объема помощи от США, а обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом уже и так ведется.

«Мы знаем, что НАТО, США в частности, занимаются Украиной с 2014 года. Они обучили почти 50 тысяч военнослужащих, предоставили оружие. Украина была черной дырой в бюджетах большинства западных стран с момента начала конфликта. Так что, по сути, это формализует то, что уже произошло», - пояснил он.



При этом Расмуссен обратил внимание на то, что в документе есть пункт о выходе из соглашения в любой момент, однако такие действия могут нанести политический ущерб президенту США, вне зависимости от того, кто по итогам предстоящих выборов займет этот пост.

Напомним, что Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений Украине ведут к затягиванию конфликта, увеличивают риски расширения его географии, приводят к дополнительным человеческим жертвам и способствуют ухудшению экологической ситуации в макрорегионе.